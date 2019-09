Roger Federer wird die Saison 2020 mit dem neu gegründeten ATP Cup in Australien lancieren.

Federer bestätigt Teilnahme an ATP Cup

Legende: Wird im Januar in Australien zu sehen sein Roger Federer. imago images

Das Tennisjahr 2020 wird mit einem Paukenschlag eröffnet. Sämtliche Topcracks bestätigten ihre Teilnahme am neu geschaffenen Nationen-Wettkampf ATP Cup in Australien, darunter auch Novak Djokovic, Rafael Nadal und Roger Federer. Die Top 10 des Männerrankings wird geschlossen am Start sein.

Federer wird die Schweiz zusammen mit Henri Laaksonen vertreten, wie die ATP bekanntgab.

24 Nationen kämpfen um den Sieg

Der ATP Cup findet vom 3. bis 12. Januar in den australischen Städten Sydney, Brisbane und Perth statt und dient als Vorbereitung für die eine Woche später beginnenden Australian Open.

24 Nationen treten in 6 Gruppen jeweils in zwei Einzelmatches und einem Doppel gegeneinander an. Die 6 Gruppensieger und die beiden besten Gruppenzweiten qualifizieren sich für die Viertelfinals.

Am kommenden Montag werden die Gruppeneinteilung und der Spielplan bekanntgegeben.

Folgende Teams haben ihre Teilnahme bestätigt: 1. Serbien Novak Djokovic, Dusan Lajovic 2. Spanien Rafael Nadal, Roberto Bautista Agut 3. Schweiz

Roger Federer, Henri Laaksonen 4. Russland

Daniil Medvedev, Karen Chatschanow 5. Österreich

Dominic Thiem, Dennis Novak 6. Deutschland

Alexander Zverev, Jan-Lennard Struff 7. Griechenland

Stefanos Tsitsipas, Michail Pervolarakis 8. Japan

Kei Nishikori, Yoshihito Nishioka 9. Italien

Fabio Fognini, Matteo Berrettini 10. Frankreich

Gael Monfils, Benoit Paire 11. Belgien

David Goffin, Steve Darcis 12. Kroatien

Borna Coric, Marin Cilic 13. Argentinien

Diego Schwartzman, Guido Pella 14. Georgien

Nikoloz Basilashvili, Aleksandre Metreveli 15. Südafrika

Kevin Anderson, Lloyd Harris 16. USA

John Isner, Taylor Fritz 17. Kanada

Felix Auger-Aliassime, Milos Raonic 18. Grossbritannien

Andy Murray, Kyle Edmund Wildcard: Australien

Nick Kyrgios, Alex de Minaur

Der ATP Cup verdrängt im Kalender den in Perth veranstalteten Hopman Cup, bei dem sich Federer (zusammen mit Belinda Bencic) seit 2016 jeweils für das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres fit machte.