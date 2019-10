Legende: Muss sich zusammenreissen Titelverteidiger Alexander Zverev. Keystone

Nach seinem enttäuschenden Erstrunden-Aus in Basel verkroch sich Alexander Zverev erst einmal 2 Tage im Bett. Eine Magenverstimmung setzte Deutschlands besten Tennisspieler ausser Gefecht.

Das erklärt rückblickend auch, warum Zverev gegen Taylor Fritz so deutlich verlor und so weiter um seine Teilnahme an den ATP Finals in London (10. bis 17. November) bangen muss.

Ob Zverev seine durchwachsene Saison in London noch zu einem versöhnlichen Ende führen kann, entscheidet sich diese Woche am Turnier in Paris-Bercy.

Laut ATP haben noch 10 Spieler die Chance, sich zu qualifizieren. Zverev geht als Siebter des Jahresrankings, Link öffnet in einem neuen Fenster in die Paris-Woche, dicht gefolgt vom Italiener Mario Berrettini. Grösste Rivalen des Duos sind Roberto Bautista Agut, Gael Monfils, David Goffin sowie Fabio Fognini. Doch auch Stan Wawrinka hat theoretisch noch Chancen.

Die qualifizierten Spieler Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Bereits fix für die ATP Finals in London qualifiziert sind: Rafael Nadal, Novak Djokovic, Roger Federer, Daniil Medwedew, Dominic Thiem und Stefanos Tsitsipas.

Als Titelverteidiger steht Zverev unter besonderem Druck, sich noch zu qualifizieren: Im letzten November schlug er an den Finals sensationell die versammelte Weltelite und holte seinen bisher wertvollsten Sieg. Allerdings klappt es mit der erneuten Teilnahme dieses Jahr nur, wenn ...

... er in Paris gewinnt oder den Final erreicht.

... er den Halbfinal erreicht und weder Goffin noch Agut im Final gegen Berrettini gewinnen.

... er den Viertelfinal erreicht und der Final nicht Berrettini gegen Agut heisst oder einer der beiden im Endspiel gegen Monfils, Goffin oder Schwartzman verliert.

Scheitert Zverev bereits früher, sinken seine Chancen massiv. Wenn dann nämlich mehr als einer seiner zahlreichen Konkurrenten den Halbfinal oder (je nach Rückstand) den Final erreicht, ist der Deutsche weg vom Fenster.

Verdasco die erste Hürde

In Runde 1 besitzt Zverev wie alle seine Konkurrenten im London-Rennen ein Freilos. In die «Mission London» startet er dann am Dienstagabend gegen Fernando Verdasco aus Spanien.

