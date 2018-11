Federer schlägt bei den ATP Finals in London Anderson in 77 Minuten 6:4, 6:3.

Dank diesem Erfolg sichert sich der Schweizer den Gruppensieg.

Der Halbfinal-Gegner Federers wird erst am Freitag ermittelt.

Mit einem Aufschlagwinner stellte Roger Federer gegen Kevin Anderson nach 38 Minuten seine 15. Halbfinal-Qualifikation bei den ATP Finals (bei 16 Teilnahmen) sicher.

Er tat dies nicht mit dem Matchball, sondern mit dem Satzball im 1. Satz. Weil der Österreicher Dominic Thiem in der Gruppe Hewitt am Nachmittag seinen Match gegen Kei Nishikori in 2 Sätzen gewonnen hatte (6:1, 6:4), stand Federers Einzug in die K.o.-Phase bereits mit dem Satzgewinn gegen Anderson (ATP 6) fest.

Auch den Gruppensieg geholt

Danach stellte sich nur noch die Frage, ob sich Federer (ATP 3) auch den Gruppensieg sichern können würde. Dafür musste der «Maestro» auch den Match gegen den bereits für die Halbfinals qualifizierten Südafrikaner für sich entscheiden.

Und der stark aufspielende Baselbieter gab sich keinerlei Blösse. Hatte er Anderson im 1. Satz zum 4:3 und 5:4 jeweils zu Null gebreakt, legte der 20-fache Grand-Slam-Gewinner im 2. Umgang zwei weitere Servicedurchbrüche nach (zum 4:3 und 6:3).

Wie 2007 und 2013

Damit gelang es Federer zum insgesamt 3. Mal, bei den ATP Finals trotz einer Startniederlage noch die Halbfinals zu erreichen. Gleiches war ihm schon 2007 und 2013 gelungen. Und gleichzeitig bleibt 2008 das einzige Jahr, als Federer beim Jahresend-Turnier in der Gruppenphase hängengeblieben war.

Geht er Djokovic aus dem Weg?

Federers Halbfinalgegner wird erst am Freitag ermittelt. In der Gruppe Kuerten schaut alles nach einem Durchmarsch von Novak Djokovic aus. Sichert sich der Serbe Platz 1, könnten er und Federer erst im Endspiel aufeinander treffen.

Mögliche Halbfinalgegner Federers sind Alexander Zverev, Marin Cilic, John Isner (und Djokovic).

