Wawrinka (ATP 88) geriet gegen den 12 Plätze besser klassierten Bedene im 1. Satz mit 3:5 ins Hintertreffen. Mit dem Rücken zur Wand drehte der Schweizer dann aber auf und entschied 4 Games in Folge für sich.

In Durchgang 2 bekundete Wawrinka zwar einige Mühe mit dem Return und konnte sich keine einzige Breakchance erspielen. Im Tiebreak nutzte er dann aber nach 1:48 Stunden gleich seinen ersten Matchball zum 7:5.

Nun gegen Chatschanow

In der 2. Runde trifft Wawrinka, der in der russischen Metropole dank einer Wildcard am Start ist, auf den als Nummer 4 gesetzten Karen Chatschanow (ATP 24). Der Russe genoss in der Startrunde ein Freilos.