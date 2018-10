Roger Federer setzt sich im Final der Swiss Indoors gegen Marius Copil mit 7:6, 6:4 durch.

In beiden Sätzen macht der Baselbieter einen Break-Rückstand wett.

Der Baselbieter sichert sich bei seinem Heimturnier zum 9. Mal den Titel.

Nach 94 Minuten war es vollbracht: Federer konnte sich von den frenetischen Fans zum 9. Mal als Sieger der Swiss Indoors feiern lassen. Insgesamt sicherte er sich seinen 99. Titel auf der ATP-Tour.

Der Weg zur Titelverteidigung beim Heimturnier gestaltete sich jedoch schwierig. Überraschungsmann Copil forderte Federer im Final alles ab. Nicht nur mit seiner grössten Waffe, dem Aufschlag, agierte der Rumäne stark. Auch wenn der Ball einmal im Spiel war, bewies Copil immer wieder seine Klasse.

Verrücktes Game bringt Entscheidung

In den wichtigsten Momenten war Federer aber wie so oft der bessere und kaltblütigere Spieler. So auch im 2. Satz beim Stand von 4:4. In einem verrückten Game mit insgesamt 4 Challenges nutzte der Schweizer gleich seine 1. Chance zum entscheidenden Break. Diesen Vorsprung servierte er danach souverän nach Hause.

Einmal mehr war Federer nicht gut in die Partie gestartet. Bereits sein 2. Aufschlagspiel musste der Schweizer abgeben. Angesichts der Servicestärke von Copil bereits eine grosse Hypothek. Aber Federer erholte sich gut von diesem Rückschlag.

Federer schafft zweimal die Wende

Beim Stand von 2:3 bot sich ihm dann die Chance, den Ausgleich zu schaffen. Und diese Möglichkeit nutzte der Schweizer sogleich. Auch im Tiebreak zeigte sich Federer äusserst effizient. Ein einziges Minibreak zum 4:3 reichte ihm, um den 1. Satz nach Hause zu bringen.

Auch in Durchgang 2 geriet Federer schnell ins Hintertreffen. Copil führte bereits mit 3:0 und 4:1 und schien unaufhaltsam dem Satzausgleich entgegenzusteuern. Aber Federer kämpfte sich erneut zurück, schaffte 2 Breaks in Folge und beendete die Partie wenig später mit seinem 1. Matchball.

Resultate Das Tableau

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 28.10.18, 14:50 Uhr