Zweite Operation am Knie

Roger Federer beendet die Tennis-Saison vorzeitig.

Der 38-Jährige kehrt erst 2021 auf die ATP-Tour zurück. Dies gab er auf Twitter bekannt.

Der Baselbieter musste sich einem zweiten Eingriff am Knie unterziehen und will sich vollständig erholen.

Wann und in welcher Form genau die Tennissaison angesichts der Corona-Krise fortgesetzt wird, ist momentan unklar. Klar ist hingegen: Roger Federer wird in diesem Jahr nicht mehr auf dem Court stehen.

Der Baselbieter musste sich einer zweiten Operation am rechten Knie unterziehen und verpasst den Rest der Saison. Dies teilte der 38-Jährige am Dienstagmorgen in den sozialen Medien mit.

Rückkehr für 2021 geplant

Die Operation sei bereits «vor einigen Wochen gewesen», nachdem er in der Rehabilitation einen Rückschlag erlitten habe, so Federer. Es handelte sich dabei um eine Arthroskopie. Der Weltranglisten-Vierte war bereits Anfang Februar am Knie operiert worden.

Federer will auf die Saison 2021 hin auf die derzeit wegen der Corona-Pandemie pausierte ATP-Tour zurückkehren. Sein letztes Turnier bestritt er an den Australian Open in Melbourne, wo er im Halbfinal gegen Novak Djokovic ausschied.