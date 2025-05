Legende: Will sich in Genf in Form bringen Novak Djokovic. imago images/ZUMA Press Wire

Novak Djokovic (ATP 6) kommt erneut nach Genf. Wie im Vorjahr beehrt der Serbe das ATP-Turnier, das von Jahr zu Jahr besser und grösser wird. Mit Djokovic starten in Genf übernächste Woche 3 Akteure aus den Top 7 der Weltrangliste. Taylor Fritz (USA/ATP 4) und Casper Ruud (NOR/ATP 7), letzte Woche Sieger in Madrid, sind die anderen beiden Top-Ten-Akteure.

Schwierige Phase für Djokovic

Wie vor einem Jahr bestreitet der 38-Jährige damit die finale Vorbereitung für die French Open in Genf. Aktuell ist er in dieser Saison auf Sand noch ohne Sieg. In Monte Carlo verlor er das Startspiel gegen Alejandro Tabilo (ATP 42), in Madrid bedeutete in der 1. Runde Matteo Arnaldi (ATP 37) Endstation.

Djokovic macht derzeit eine schwierige Phase durch. Auch im Februar in Doha (gegen Matteo Berrettini/ATP 30) und im März in Indian Wells (gegen Botic van de Zandschulp/ATP 85) schied er bereits in der 1. Runde aus. Sein letztes Turnier gewann er im letzten Sommer an den Olympischen Spielen in Paris. Dennoch muss man den 24-maligen Major-Sieger an den French Open auf der Rechnung haben.