Dem Schweizer Team ist der Auftakt in den United Cup in Brisbane geglückt. Sowohl Belinda Bencic als auch Marc-Andrea Hüsler konnten ihre ersten Einzel gegen das kasachische Team gewinnen und brachten die Schweiz beim Saisoneröffnungsturnier mit 2:0 in Führung.

Die Flawilerin Bencic (WTA 12) bezwang in der 1. Partie für die Schweiz die Kasachin Julia Putinzewa (WTA 51) mit 7:6 (7:0), 6:3. In beiden Sätzen verpatzte die 25-Jährige den Start und geriet mit Break in Rücklage. Im 1. Umgang musste sie gar 3 Satzbälle abwehren. Dann spielte die Ostschweizerin aber gross auf und gewann das Tiebreak zu Null. Im 2. Satz holte sie nach 1:3-Rückstand 5 Games in Folge.

Schliessen 01:15 Video Sweep: Bencic gewinnt das Tiebreak des 1. Satzes mit 7:0 Aus Sport-Clip vom 29.12.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 15 Sekunden. 01:49 Video Bencic: «Natürlich muss ich auf einen Champion wie Wawrinka hören» (engl.) Aus Sport-Clip vom 29.12.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 49 Sekunden. 01:01 Video Bencic macht mit dem 2. Matchball den Sack zu Aus Sport-Clip vom 29.12.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 1 Sekunde.

Hüsler kann nachdoppeln

Im 2. Einzel bekundete Hüsler (ATP 56) ebenfalls Mühe, siegte aber mit 4:6, 6:3, 6:3 gegen Timofei Skatow (ATP 142). Zu Beginn musste er ein Game und später auch den Satz abgeben, doch im 2. Durchgang schlug Hüsler gegen Skatow in gleicher Weise zurück.

Im Entscheidungssatz wehrte der 26-Jährige 5 Breakbälle ab und brachte den Erfolg sowie damit die 2:0-Führung für die Schweiz am Ende mit einem Servicedurchbruch ins Trockene.

Schliessen 01:38 Video Die entscheidenden Punkt bei Hüslers Match Aus Sport-Clip vom 29.12.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 38 Sekunden. 02:40 Video Hüsler: «Am Anfang der Saison ist es nie einfach» (engl.) Aus Sport-Clip vom 29.12.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 40 Sekunden.

Am Freitag geht es mit den Partien von Teamcaptain Stan Wawrinka (ATP 148/geschütztes Ranking ATP 22) gegen Alexander Bublik (ATP 37) und von Jil Teichmann (WTA 35) gegen Schibek Kulambajewa (WTA 441) sowie dem Mixed-Doppel weiter. Schon Wawrinka könnte das Duell gegen Kasachstan mit dem 3:0 für die Schweiz entscheiden.

Der neuartige United Cup in den drei australischen Städten Perth, Sydney und Brisbane lanciert die Tennis-Saison 2023.