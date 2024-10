Nach mehr als 13 Monaten Wettkampfpause gewinnt die 27-jährige Ostschweizerin bei ihrem Comeback in Hamburg in 2 Sätzen.

Bei ITF-Turnier in Hamburg

Legende: Wird zu mindestens einem weiteren Spiel in Hamburg kommen Belinda Bencic. KEYSTONE/AP/The Canadian Press/CHRISTINNE MUSCHI

Es war eine überschaubare Kulisse, die sich Belinda Bencic für ihr Comeback nach ihrer Babypause ausgesucht hatte. Auf der kleinen Tribüne in der Tennishalle in Hamburg-Horn wollten sich einige den unerwartet hohen Besuch am ITF-75-Turnier nicht entgehen lassen.

Normalerweise ist sich Bencic grössere Schauplätze gewohnt. Bei ihrem ersten Ernstkampf seit Mitte September 2023 ging es der Ostschweizerin aber um andere Dinge, immerhin ist sie erstmals mit Töchterchen Bella unterwegs. Deshalb spielte in der Planung vor allem die geografische Nähe eine Rolle, weshalb die Wahl auf das mit 55'000 Euro dotierte Turnier in der Hansestadt fiel.

Mindestens ein weiterer Test

Aus sportlicher Sicht ist Bencic die Rückkehr auf den Court geglückt. Gegen die 22-jährige Julia Awdejewa (WTA 238) gewann sie in zwei Sätzen mit 6:3, 6:1. Nachdem die Russin im 1. Satz noch auf das erste Break der Schweizerin hatte reagieren können, war je länger je mehr ein Klassenunterschied zu sehen. Im 2. Satz überliess Bencic ihrer Gegnerin nur noch ein Game.

Awdejewa ist fast ausschliesslich auf der ITF-Tour unterwegs. In Portugal hatte sie heuer erstmals den Sprung ins Hauptfeld eines WTA-Turniers geschafft. Zudem spielte sie sich in Roland Garros erfolgreich durch die Qualifikation, wo sie bei ihrer Major-Premiere gegen Coco Gauff chancenlos blieb (1:6, 1:6).

Bencic wird in Hamburg dank ihrem Sieg zu mindestens einem weiteren Ernstkampf kommen. Und damit weitere Anhaltspunkte sammeln können, wie der Familienalltag auf der Tour funktioniert. Im Achtelfinal trifft sie am Donnerstag auf die für Finnland antretende Russin Anastasia Kulikova (WTA 296).

Geschütztes Ranking

Bencic wird für längere Zeit von einem geschützten Ranking profitieren können. Zum Zeitpunkt ihrer Schwangerschaft war sie die Nummer 15 der Welt. In zwei Wochen plant Bencic beim Billie Jean King Cup mit dem Schweizer Team gegen Serbien zu spielen.