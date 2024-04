Rafael Nadal muss sich im Achtelfinal von Madrid Jiri Lehecka in 2 Sätzen beugen. Auch Alexander Zverev bleibt hängen.

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Noch nicht in Topform Rafael Nadal musste vor Heimpublikum eine Niederlage einstecken. Imago/Zuma Wire

Sandplatzkönig Rafael Nadal (37) ist beim ATP-Masters in Madrid im Achtelfinale ausgeschieden. Der fünffache Turniersieger unterlag dem 15 Jahre jüngeren Tschechen Jiri Lehecka 5:7, 4:6. Nach drei Siegen in der spanischen Hauptstadt ging Nadal am späten Dienstagabend sichtlich die Kraft aus.

Nadal steigerte sich im Vergleich zu seinem Comeback vor zwei Wochen in Barcelona aber schon merklich. Drei Siege gelangen ihm in der spanischen Hauptstadt, darunter auch der gegen den Weltranglistenelften Alex de Minaur (AUS). Gegen Lehecka, Nummer 31 im Ranking, kassierte Nadal ein spätes Break im ersten und ein frühes im zweiten Satz.

Nächste Niederlage für Wawrinka Box aufklappen Box zuklappen Für Stan Wawrinka (ATP 87) hat es beim Challenger-Turnier in Aix-en-Provence (FRA) die nächste Niederlage abgesetzt. Der Romand musste sich dem erfahrenen Spanier Albert Ramos-Vinolas (ATP 105) im 10. Direktduell erstmals geschlagen geben. Der Linkshänder jubelte nach fast 3 Stunden über einen 6:3, 6:7 (3:7), 6:4-Sieg.

Rückschlag für Zverev

Alexander Zverev erlitt ebenfalls einen weiteren Rückschlag vor den French Open (ab 26. Mai). Bei seinem Aus in Madrid fehlten ihm gegen die ATP-Nummer 22, Francisco Cerundolo aus Argentinien, überraschend die spielerischen Mittel und auch der Variantenreichtum.

Gut möglich aber, dass der Hamburger in seinem mit 3:6, 4:6 verlorenen Achtelfinal auch noch die Strapazen seines letzten Spiels spürte. Denn am Sonntagabend hatte der Olympiasieger noch spät bis fast um 1:00 Uhr morgens gegen Denis Shapovalov im Einsatz gestanden.

01:10 Video Die besten Ballwechsel bei Zverev vs. Shapovalov in Madrid Aus Sport-Clip vom 29.04.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 10 Sekunden.

Alcaraz siegt in extremis

Titelverteidiger Carlos Alcaraz schrammte nur knapp am Achtelfinal-Aus vorbei. Die Weltnummer 3 setzte sich in der Reprise des letztjährigen Finals gegen Jan-Lennard Struff (GER) mit 6:3, 6:7 (5:7), 7:6 (7:4) durch.