Nach den problemlosen Erfolgen von Belinda Bencic und Viktorija Golubic am Freitag fehlte den Schweizerinnen am 2. Tag der Playoffs im Billie Jean King Cup noch ein Punkt, um den Sieg über Serbien dingfest zu machen.

Diesen tütete Golubic (WTA 108) gegen die 19-jährige Lola Radivojevic (WTA 181) mit einem bärenstarken Auftritt ein. Die Zürcherin, die zuletzt mit dem Turniersieg in Jiujiang mächtig Selbstvertrauen getankt hat, spielte mit ihrer unerfahrenen Gegnerin Katz und Maus und siegte in nur 50 Minuten 6:0, 6:0.

Golubic war jederzeit Herrin der Lage und brachte Radivojevic mit ihrem Powertennis mehrfach an den Rand der Verzweiflung. Zwar erspielte sich die Serbin insgesamt 6 Breakbälle, konnte jedoch keinen davon nutzen und brachte sich auch so um ein etwas ansehnlicheres Resultat. Ganz anders Golubic, die bei 6 von 7 Gelegenheiten eiskalt zuschlug und nur 21 von insgesamt 76 Punkten nicht gewann.

Legende: Liess nie Zweifel über die Siegerin aufkommen Viktorija Golubic. Freshfocus/Claude Diderich

Schweizer Team bleibt erstklassig

Die Schweiz hat damit den Abstieg in die Weltgruppe II des Wettbewerbs souverän abgewendet und darf im kommenden Frühling in der Qualifikation wieder um die Teilnahme am Finalturnier des Billie Jean King Cups spielen. Obwohl die Entscheidung schon gefallen ist, findet in Biel noch ein sportlich unbedeutendes Doppel statt. Dieses können Sie im unkommentierten SRF-Livestream verfolgen.