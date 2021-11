Die Schweizerinnen bezwingen Tschechien am Billie Jean King Cup mit 2:1 und stehen im Halbfinal, wo sie am Freitag auf Australien treffen.

Doppel: Belinda Bencic und Jil Teichmann sorgen gegen Lucie Hradecka/Katerina Siniakova für den entscheidenden Sieg.

Belinda Bencic und Jil Teichmann sorgen gegen Lucie Hradecka/Katerina Siniakova für den entscheidenden Sieg. 2. Einzel: Bencic (WTA 17) bezwingt Barbora Krejcikova (WTA 3) mit 7:6 (7:2), 6:4.

Bencic (WTA 17) bezwingt Barbora Krejcikova (WTA 3) mit 7:6 (7:2), 6:4. 1. Einzel: Viktorija Golubic (WTA 45) unterliegt einer stark aufspielenden Marketa Vondrousova (WTA 35) mit 4:6, 2:6.

Was für ein Coup! Die Schweizerinnen stehen beim Finalturnier des Billie Jean King Cups im Halbfinal. Nach dem Sieg gegen Deutschland am Dienstag setzten sich Belinda Bencic und Co. am Donnerstag auch gegen Tschechien durch und sicherten sich damit den Gruppensieg.

Beim 2:1-Sieg gegen die favorisierten Tschechinnen musste das abschliessende Doppel die Entscheidung bringen. Neben Teamleaderin Bencic stellte Teamcaptain Heinz Günthardt für dieses auch Jil Teichmann auf – und lag damit goldrichtig.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie den Halbfinal zwischen der Schweiz und Australien am Freitag ab 16:50 Uhr live auf SRF zwei und in der SRF Sport App.

Das Duo riss das Zepter gegen Lucie Hradecka/Katerina Siniakova von Beginn weg an sich. Sowohl Bencic als auch Teichmann servierten ausgezeichnet, so dass sie bei eigenem Aufschlag kaum je unter Druck gerieten. Ihren Gegnerinnen mussten sie nur eine einzige Breakchance zugestehen, wehrten diese aber erfolgreich ab.

Bereits nach 1:06 Stunden stand der 6:3, 6:3-Sieg fest – und damit der Einzug in den Halbfinal. Dort treffen die Schweizerinnen am Freitag um 17:00 Uhr auf Australien. Angeführt wird das Team um Captain Alicia Molik von Ajla Tomljanovic, der Nummer 43 des WTA-Rankings. Im anderen Halbfinal kommt es zum Duell zwischen Russland und den USA.

Schliessen 00:36 Video Der Matchball der Schweizerinnen Aus Sport-Clip vom 04.11.2021. abspielen 00:33 Video Bencic mit herrlichem Volley im 2. Satz Aus Sport-Clip vom 04.11.2021. abspielen 00:40 Video Günthardt: «Heute waren wir die beste Equipe der Welt» Aus Sport-Clip vom 04.11.2021. abspielen 00:42 Video Bencic: «Australien ist nicht ohne Grund im Halbfinal» Aus Sport-Clip vom 04.11.2021. abspielen 00:30 Video Teichmann: «Unsere Taktik war: aggressiv, aggressiv» Aus Sport-Clip vom 04.11.2021. abspielen

Bencic sorgt für den Ausgleich

Dass die Schweizerinnen überhaupt die Chance erhielten, im Doppel um den Halbfinaleinzug zu spielen, hatten sie Bencic zu verdanken. Nach der Auftaktniederlage von Viktorija Golubic hiess es für die Ostschweizerin im zweiten Einzel verlieren verboten – und Bencic hielt dem Druck eindrücklich stand.

Zwar gab sie gegen Barbora Krejcikova, die Nummer 3 der Welt, einen frühen Breakvorsprung preis und konnte bei 5:4 einen Satzball nicht nutzen. Im Tiebreak liess sie ihrer Gegnerin aber nicht den Hauch einer Chance (7:2).

Im 2. Satz gelang Bencic mit einem Winner aus der Defensive heraus das entscheidende Break zum 4:3. Im anschliessenden Aufschlagspiel geriet die Olympiasiegerin zwar mit 0:40 in Rücklage, befreite sich aber mit 5 Punkten in Folge aus der heiklen Situation. Nach knapp zwei Stunden stand der Sieg und damit der Ausgleich der Schweizerinnen fest.

00:28 Video Bencic macht sich lang und schafft das Break zum 4:3 Aus Sport-Clip vom 04.11.2021. abspielen

Vondrousova mit Wende gegen Golubic

Im ersten Einzel hatte Viktorija Golubic gegen Marketa Vondrousova trotz einer guten Leistung letztlich klar das Nachsehen. Die Zürcherin legte gegen die Finalgegnerin von Bencic an den Olympischen Spielen in Tokio stark los. Sie zog bis auf 4:1 davon und bekam zwei Chancen, mit einem weiteren Break auf 5:1 vorzulegen. Dies gelang der Schweizerin jedoch nicht.

Danach hatte ihre Gegnerin definitiv den Tritt gefunden. Vondrousova gewann nicht nur das Game zum 4:2, sondern reihte in der Folge gleich 9 Game-Gewinne aneinander. Die Tschechin erlaubte sich kaum noch Fehler, zudem überzeugte sie immer wieder mit starken Volleys.

00:58 Video Zusammenfassung Golubic - Vondrousova Aus Sport-Clip vom 04.11.2021. abspielen