Bereits nach dem 1. Einzel im Duell gegen die USA ist klar, dass die Schweiz nach der Gruppenphase ausscheidet.

Céline Naef (WTA 139) hält gegen Danielle Collins (WTA 55) lange mit, muss sich aber dennoch mit 6:7 (4:7), 1:6 geschlagen geben.

In den abschliessenden Partien trifft Viktorija Golubic auf Sofia Kenin, zudem kommt's zum Doppel Golubic/Teichmann – Stephens/Townsend.

Das Schweizer Team kann seinen Titel beim Billie Jean King Cup nicht verteidigen. Nach der Niederlage im ersten Einzel der zweiten Partie gegen die USA steht fest, dass die Schweizer Tennisfrauen in der Vorrunde ausscheiden.

Nach dem 0:3 im ersten Gruppenspiel am Dienstag gegen Tschechien hätten die Schweizerinnen gegen die USA ebenfalls ein 3:0 gebraucht, um sich die kleine Chance auf die Halbfinals zu wahren. Céline Naef (WTA 139) unterlag aber der Amerikanerin Danielle Collins (WTA 55) 6:7 (4:7), 1:6.

Gute Ansätze bei Naef

Wie bei ihrem Debüt am Dienstag bei der Dreisatz-Niederlage gegen Linda Noskova (WTA 41) zeigte die 18-jährige Naef einen guten Auftritt, verpasste aber zu viele Chancen. Im Tiebreak des ersten Satzes führte die Schweizerin 4:1, dann reihte aber die Australian-Open-Finalistin des letzten Jahres sechs gewonnene Punkte aneinander.

Legende: Mutiger Auftritt, dennoch verloren Céline Naef. AP Photo/Manu Fernandez)

Danach war die Amerikanerin mit ihrem riskanten, aber ungemein druckvollen Angriffstennis nicht mehr zu stoppen. Nach genau eindreiviertel Stunden hatte das Team von Heinz Günthardt auch die vierte Partie in der Halle in Sevilla verloren. Damit liegt der Gruppensieg nicht mehr in Reichweite.