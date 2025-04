Die Schweiz muss in der Qualifikation für den Billie Jean King Cup gegen Polen ohne Teamleaderin Belinda Bencic auskommen.

Legende: Schlägt gegen Polen nicht auf Belinda Bencic. IMAGO / Imagn Images

Belinda Bencic wird bei der Qualifikation für den Billie Jean King Cup (10. bis 12. April) gegen Polen nicht für die Schweiz antreten. «Mein Körper braucht nach den vergangenen Monaten eine Pause», schrieb die 28-Jährige auf Instagram. Sie habe mehr Energie verbraucht als ursprünglich angenommen. Es sei nie einfach, so eine Entscheidung zu treffen. «Ich kann euch aber versichern, dass ich das nächste Mal wieder dabei bin.»

Bencic hat sich nach ihrer Mutterschaftspause wieder bis auf die Position 41 der Weltrangliste vorgearbeitet. Ihren letzten Match bestritt sie am vergangenen Mittwoch beim WTA-500-Turnier in Charleston (USA), wo sie in zwei Sätzen Sofia Kenin (WTA 44) unterlag.

Auch die Polinnen werden im Duell mit der Schweiz ohne ihre Teamleaderin auskommen müssen. Die Weltnummer 2 Iga Swiatek hatte ihren Verzicht bereits am Mittwoch bekanntgegeben.