Céline Naef hat grosses Potenzial. Dieses will die 18-Jährige der Welt als nächstes am Billie Jean King Cup zeigen.

Legende: Ihren Namen gilt es sich zu merken Céline Naef. Pascal Muller/freshfocus

Wie erlangt man im Frauen-Tennis von einem Tag auf den anderen internationale Bekanntheit? Genau, indem man eine der Williams-Schwestern bezwingt. Genau dies ist Céline Naef im vergangenen Juni geglückt – und das auch noch bei ihrer Hauptfeld-Premiere auf der WTA-Tour.

Ein Sommer der Premieren

Beim Rasen-Turnier im niederländischen 's-Hertogenbosch behielt Naef in der 1. Runde im Duell mit der siebenfachen Grand-Slam-Siegerin Venus Williams in 3 Sätzen die Oberhand. Dies, obschon die damals noch 17-jährige Schweizerin gegen die 25 Jahre ältere US-Amerikanerin den 1. Durchgang verloren hatte.

00:37 Video Archiv: Naef bezwingt bei WTA-Debüt Venus Williams Aus Sport-Clip vom 13.06.2023. abspielen. Laufzeit 37 Sekunden.

Beflügelt von ihrer eindrücklichen WTA-Premiere – sie stiess in 's-Hertogenbosch bis in den Viertelfinal vor – schaffte es Naef wenige Wochen später auch, sich erfolgreich durch die Wimbledon-Qualifikation zu spielen. Und so kam die Schwyzerin am 5. Juli zu ihrem Debüt an einem Grand-Slam-Turnier, bei dem sie der russischen Top-25-Spielerin Anastassija Potapowa unterlag.

Teilnahme am BJK Cup als Lohn

Für Naef kamen in den Folgemonaten weitere Premieren wie das 1. Spiel auf WTA-1000-Stufe hinzu. Ende Oktober erreichte die 18-Jährige mit Rang 121 ihre bisher beste Klassierung im WTA-Ranking, inzwischen belegt sie Platz 137. Schreitet ihre Entwicklung weiter derart zügig voran, könnte es Naef schon bald in die Top 100 schaffen.

04:14 Video Céline Naef wandelt auf den Spuren von Bencic und Hingis Aus Sportpanorama vom 29.10.2023. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 14 Sekunden.

Neben den ersten Gehschritten an Grand-Slam- und WTA-Turnieren bewegte sich Naef in dieser Saison hauptsächlich auf der drittklassigen ITF-Tour, wo sie insgesamt 4 Titel gewinnen konnte, den letzten Mitte September im französischen Le Neubourg.

Obschon es der gebürtigen Bülacherin seither nicht mehr ganz so rund lief, erhielt sie von Captain Heinz Günthardt verdientermassen das erstmalige Aufgebot für den Billie Jean King Cup. Beim wichtigsten Team-Event der Frauen soll Naef an der Seite von Belinda Bencic, Viktorija Golubic, Jil Teichmann und Simona Waltert vor allem wertvolle Erfahrungen sammeln.

Und wer weiss: vielleicht spielt Naef für die Schweiz in Sevilla ja das Zünglein an der Waage. Es wäre für die Teenagerin in einer Saison voller Premieren das Tüpfchen auf dem i.