Belinda Bencic und Viktorija Golubic werden am Freitag in Biel zu den ersten beiden Einzeln des Schweizer Teams im Playoff des Billie Jean King Cups gegen Serbien antreten. Dies entschied Captain Heinz Günthardt am Donnerstag.

Bencic bestreitet am Nachmittag das Eröffnungsspiel gegen die 19-jährige serbische Teamleaderin Lola Radivojevic (WTA 181), danach duelliert sich Golubic mit der 18-jährigen Mia Ristic (WTA 394).

Legende: Bei der Rückkehr gleich wieder gesetzt Belinda Bencic. Keystone/Anthony Anex

Für die Einzel vom Samstag sind vorerst die selben vier Akteurinnen in überkreuzter Paarung gemeldet, für das abschliessende Doppel Jil Teichmann und Bencic bei den Schweizerinnen sowie Katarina Jokic und Anja Stankovic bei den Serbinnen.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Die Playoff-Partie zwischen der Schweiz und Serbien in Biel sehen Sie am Freitag und Samstag jeweils ab 14:00 Uhr live auf SRF zwei und in der Sport App.

Bewährungsprobe für Bencic

Die Schweizerinnen treten gegen das junge serbische Team als klare Favoritinnen an. Für Bencic ist es der erste Einsatz im BJK Cup seit fast genau zwei Jahren und dem Titelgewinn gegen Australien. Die 27-jährige Ostschweizerin ist nach der Geburt ihrer Tochter Bella erst kürzlich auf die Tour zurückgekehrt.

Schliessen 04:16 Video Golubic: «Das ist eine lässige Begegnung für mich» Aus Sport-Clip vom 14.11.2024. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 16 Sekunden. 04:18 Video Günthardt: «Bencic hat keine Stammplatzgarantie» Aus Sport-Clip vom 14.11.2024. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 18 Sekunden.