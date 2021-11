Russland triumphiert in Prag

Die Schweiz muss beim Schlussakt am Billie Jean King Cup schon nach den beiden Einzeln ihre Titelträume begraben.

Stattdessen küren sich die Russinnen in Prag zum 5. Mal zu Team-Weltmeisterinnen.

Ein 2:6, 4:6 von Jil Teichmann (WTA 39) gegen Daria Kasatkina (WTA 28) im Auftakt-Match der Finalbegegnung läutet die Niederlage ein.

Belinda Bencic (WTA 17) kann hinterher gegen Ludmila Samsonowa (WTA 40) beim 6:3, 3:6, 4:6 das Ruder nicht herumreissen.

Es war ein abrupter Untergang – so ganz ohne Ansage. Im 2. Satz der 2. Einzelpartie ergatterte sich Ludmila Samsonowa gegen Belinda Bencic ein Break zur 4:2-Führung. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte die Ostschweizerin die Partie unter Kontrolle. Sie schüttelte einen Fehlstart souverän ab und eroberte sich dank einem Zwischenspurt nach dem 3:3 die Satz-Führung.

01:27 Video Bencic legt zum Satzende eine Schippe drauf Aus Sport-Clip vom 06.11.2021. abspielen

Doch rund eine halbe Stunde später wandte sich das Blatt zuungunsten der Schweizer Teamleaderin. Mit viel Wucht holte die russische Weltnummer 40 nach dem 4:2-Vorsprung weitere 4 Spielgewinne aus den folgenden 5 Games und steuerte so dem Triumph für ihre Farben entgegen.

Obschon es bis über die Ziellinie ein zäher, nervenaufreibender Weg war und sich Bencic noch 2 Breakbälle erarbeiten konnte, rang Samsonowa nach gesamthaft 142 Minuten die Olympiasiegerin mit 3:6, 6:3, 6:4 nieder. Damit sicherte sie ihrem Landesverband den entscheidenden 2. Punkt zum Titelgewinn beim Billie Jean King Cup, dem Nachfolge-Wettbewerb des Fed Cups.

Pawljutschenkowa nahm sich aus dem Rennen

Samsonowa war erst kurzfristig für den 2. Match aufgestellt worden, nachdem sich die nominelle Nummer 1, Anastasia Pawljutschenkowa (WTA 12), wegen einer Knieverletzung abgemeldet hatte. Es war ihr erst 2. Einzel überhaupt für ihre Nation. Die breit aufgestellten Russinnen gewannen in Prag ihre 5. Trophäe bei den Team-Weltmeisterschaften, die 1. nach 2008.

00:35 Video Samsonowa macht den Sieg klar Aus Sport-Clip vom 06.11.2021. abspielen

Eingeleitet worden war die jüngste Errungenschaft von Daria Kasatkina. Die 24-Jährige kaufte Jil Teichmann in 2 Sätzen den Schneid ab. Obschon sich die Seeländerin nach fahrigem Beginn steigern konnte, musste sie bei ihrem 8. Auftritt im Tennis-Teambewerb (4 Einzel / 4 Doppel) erstmals als Verliererin vom Platz.

Teichmann anfänglich ganz ohne Chance

Teichmann, am Vortag in der Begegnung gegen Australien noch mit einem 6:0-Furioso in den Halbfinal gestartet, erlitt diesmal das nahezu gleiche Schicksal wie Storm Sanders. Nach 3 Service-Verlusten brachte sie sich erst mit dem 1:5 aufs Scoreboard.

01:09 Video Satz- und Matchball für Kasatkina Aus Sport-Clip vom 06.11.2021. abspielen

Wenig später war der 1. Satz gleichwohl weg. In Durchgang 2 musste die 24-jährige Linkshänderin nach dem 3:3 abreissen lassen. Es war dies bei der 2. Final-Teilnahme für Swiss Tennis der verunglückte 1. Akt, Bencic konnte nicht mehr zur Korrektur ansetzen.