Schweiz – Polen in Biel

Die Schweiz tritt damit in Biel mit den bestklassierten zwei Spielerinnen an. Ohne die angeschlagene Viktorija Golubic und die werdende Mutter Belinda Bencic ist man gegen die starken Polinnen klarer Aussenseiter. Günthardt verzichtet damit vorerst auf einen Einsatz der erfahrenen, aber im Ranking zurückgefallenen Jil Teichmann (WTA 213).

Legende: Startet gegen die Weltnummer 1 Simona Waltert (links) im Gespräch mit Valentina Ryser. Freshfocus/Urs Lindt

Programm Schweiz-Polen:

Freitag, 14:00 Uhr (SRF zwei): Simona Waltert (WTA 158) vs. Iga Swiatek (WTA 1)

Im Anschluss: Céline Naef (WTA 148) vs. Magdalena Frech (WTA 52)

Samstag, 13:00 Uhr (SRF zwei): Naef vs. Swiatek und Waltert vs. Frech

Diese Nomination kann jedoch noch ohne Angabe von Gründen geändert werden. Bei Gleichstand nach den Einzeln müsste ein abschliessendes Doppel entscheiden. In Biel geht es um die Qualifikation für das Finalturnier im November. Der Verlierer muss in einem Playoff um den Verbleib in der Weltgruppe I kämpfen.