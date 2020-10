Als Guillermo Vilas am 2. Oktober 1977 in Aix-en-Provence im Final stand, hatte er das Verlieren verlernt. Sagenhafte 46 Siege reihte der Argentinier bis zu jenem Tag aneinander. Sowohl French als auch US Open wurden in diesem Jahr zur Beute des Anwaltssohnes.

Ich habe nicht gegen einen Spieler verloren, sondern gegen einen Schläger!

Und so war Vilas auch in jenem Endspiel gegen Ilie Nastase klarer Favorit. Doch schon als die Partie an der Côte d’Azur einige Ballwechsel alt war, dürfte dem Argentinier nichts Gutes geschwant haben: Nastases Bälle kamen zwar langsam, aber äusserst unberechenbar mit einem speziellen Drall. Denn der Rumäne setzte auf ein Racket mit sogenannter Spaghetti-Bespannung.

Beim Stand von 1:6, 5:7 gab Vilas im Spiel auf 3 Gewinnsätze auf. Anschliessend tobte er: «Ich habe nicht gegen einen Spieler verloren, sondern gegen einen Schläger!» Während der Rekord des 4-fachen Grand-Slam-Siegers noch heute Bestand hat*, durfte sich das Spaghetti-Racket keines langen Lebens erfreuen: Es wurde kurz nach dem denkwürdigen Final in Aix-en-Provence verboten.

Längste Siegesserien der ATP Spieler

Siege

Jahr Guillermo Vilas

46 1977 Ivan Lendl

44 1981/82 Novak Djokovic

43 2010/2011 Björn Borg

43 1978 John McEnroe

42 1984 Roger Federer

41 2006/2007

* Zumindest in der Open Era der Männer ist Vilas' Rekord ungebrochen. Bei den Frauen hält ihn Martina Navratilova mit 74 Erfolgen am Stück (1984). Von 1921 bis 1926 blieb Suzanne Lenglen in unglaublichen 182 Partien de suite unbezwungen.