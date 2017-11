Boris Becker wird 50: Bilder einer einzigartigen Karriere

Vom Junge aus Leimen zum globalen Tennis-Popstar: Die Würdigung eines ganz Grossen.

«Bobbele» wird 50: Die besten Bilder aus Beckers Karriere 3:04 min, vom 22.11.2017

1985 wird ein 17-jähriger Leimener über Nacht zum Tenniswunder. Boris Becker, so sein Name, krönt sich zum bis heute jüngsten Wimbledon-Sieger aller Zeiten. «Bobbele», wie sie den rotblonden Jungen nennen, setzt nach, holt fünf weitere Titel an Grand-Slam-Turnieren. 12 Wochen lang sitzt er als Nummer 1 auf dem Tennis-Thron.

Der Mann mit dem spektakulären Markenzeichen, dem «Becker-Hecht», wird heute 50 Jahre alt. Auch Berichte über Privatinsolvenz oder den mittlerweile geschundenen Körper lassen die einzigartige Karriere des Boris Becker nicht an Glanz einbüssen.

Er bleibt der Tennisspieler, der als 17-Jähriger Wimbledon verzauberte. Jener, welcher Ivan Lendl nach einem 37 Schläge umfassenden Matchball im Endspiel des Masters-Finals 1988 bezwang. Und 1999 mit 31 Jahren und 49 Turniersiegen zurücktrat – natürlich in Wimbledon.