0:2 im Davis Cup vs. Russland

Die Schweiz verliert die ersten beiden Einzel in der Davis-Cup-Quali gegen Russland.

Henri Laaksonen (ATP 142) muss sich Daniil Medwedew (ATP 16) 6:7 (8:10), 7:6 (8:6), 2:6 geschlagen geben.

Anschliessend bleibt Marc Andrea Hüsler (ATP 362) gegen Karen Chatschanow (ATP 11) beim 3:6, 5:7 chancenlos.

Die Überraschung am 1. Davis-Cup-Quali-Tag in Biel bleibt aus. Die auf dem Papier deutlich stärker aufgestellten Russen wurden ihrer Favoritenrolle gerecht und führen vor dem Doppel und weiteren zwei Einzeln am Samstag vorentscheidend mit 2:0.

Vor allem Henri Laaksonen zeigte im ersten Duell aber eine vorzügliche Leistung und forderte den um über 100 Plätze besser klassierten Daniil Medwedew über 2 Stunden lang.

Laaksonen hält mit Medwedew mit

116:116 lautete die Bilanz der gewonnenen Punkte am Ende. Ärgerlich für Laaksonen, dass die wichtigste Statistik im Tennis, jene der gewonnenen Sätze, zu seinem ungunsten ausfiel. Der insgesamt 48. Fehler nach knapp zweieinhalb Stunden besiegelte die 3-Satz-Niederlage des Schweizers gegen die Weltnummer 16.

Dabei war Laaksonen Medwedew in den ersten beiden Durchgängen mindestens ebenbürtig gewesen. Den ersten Satz hatte der 26-Jährige äusserst unglücklich im Tiebreak verloren. Auch im zweiten Umgang war kein Klassenunterschied erkennbar. Abermals im Tiebreak schaffte Laaksonen nach abgewehrtem Matchball den Satzausgleich.

Den Schwung aus dem gewonnenen zweiten Durchgang konnte Laaksonen aber nicht mitnehmen. Im Gegenteil: Gleich sein erstes Servicegame im Entscheidungssatz musste er abgeben. Diesen Rückstand wusste der 26-Jährige nicht mehr wettzumachen.

Hüsler ohne Chance

Das zweite Einzel fiel einseitiger aus als das erste. Karen Chatschanow liess gegen den 22-jährigen Marc-Andrea Hüsler keine einzige Breakchance zu. Die Weltnummer 11 seinerseits nahm dem Schweizer insgesamt dreimal den Service ab und siegte in 76 Minuten ungefährdet mit 6:3, 7:5.

Dank den beiden Einzel-Siegen kann Russland am Samstag bereits mit einem Erfolg im Doppel sein Ticket für die Davis-Cup-Finals lösen. Folgende Begegnungen stehen am Samstag auf dem Programm:

Hüsler/Laaksonen vs. Donskoy/Rublew

Laaksonen vs. Chatschanow

Hüsler vs. Medwedew

