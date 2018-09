Henri Laaksonen (ATP 120) wird seiner Favoritenrolle gegen Jonathan Mridha (ATP 1094) gerecht und siegt in 3 Sätzen.

Im 1. Einzel muss Marc-Andrea Hüsler (ATP 386) trotz einer 2:0-Satzführung gegen Markus Eriksson (ATP 455) als Verlierer vom Platz.

Am Samstag spielt die Schweiz mit Antoine Bellier und Luca Margaroli im Doppel.

Henri Laaksonen vermochte in Biel gegen den fast 1000 Plätze schlechter klassierten Schweden Jonathan Mridha zwar nicht zu brillieren. Vor allem im Startsatz bekundete der finnisch-schweizerische Doppelbürger Mühe. Letztlich setzte sich der haushohe Favorit aber sicher mit 7:6 (7:5), 6:2, 6:3 durch.

Der Schweizer Teamleader glich damit für die Gastgeber zum 1:1 aus. Mit einem Sieg im Doppel könnten Antoine Bellier und Luca Margaroli die Equipe von Severin Lüthi wohl vorentscheidend in Führung bringen. Denn Laaksonen wird auch am Sonntag in seinem 2. Einzel der Favorit sein – egal, wen die Schweden als Gegner nominieren.

Hüsler bricht ein

Im 1. Einzel hatte es lange danach ausgesehen, dass Marc-Andrea Hüsler den 1. Punkt für die Schweiz einfahren könnte. Der 22-jährige Zürcher führte gegen Markus Eriksson 6:3, 6:4, 4:1 und besass Breakbälle zum 5:1.

Doch dann tauchten beim jungen Schweizer muskuläre (und nervliche) Probleme auf. Und ab da war es ein anderes Spiel. Trotz eines «Medical Timeouts» bewegte sich Hüsler in der Folge sichtlich schlechter. Am Ende lautete das finale Verdikt 6:3, 6:4, 4:6, 6:7 (10:12), 4:6 aus Hüslers Sicht.

Davis-Cup-Halbfinals In den Halbfinalspielen des Davis Cups liegen Frankreich und Kroatien nach dem 1. Tag 2:0 in Führung. Benoit Paire brachte die Franzosen gegen den Spanier Pablo Carreno Busta mit 7:5, 6:1, 6:0 in Führung. Lucas Pouille doppelte nach einem Fünfsätzer gegen Roberto Bautista Agut nach. 3:6, 7:6 (7:5), 6:4, 2:6, 6:4 lautete das Schlussresultat. Die Kroaten gewannen gegen die USA noch souveräner und gaben keinen Satz ab. Borna Coric schlug Steve Johnson 6:4, 7:6 (7:4), 6:3, ehe Marin Cilic gegen Youngster Frances Tiafoe mit 6:1, 6:3 und 7:6 (7:5) ebenfalls keine Mühe bekundete.

Sendebezug: sportlive, SRF zwei, 14.9.2018, 13:00 Uhr