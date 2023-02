Es ist bis heute die zweitlängste Partie in der Tennisgeschichte: Nach 7:02 Stunden mussten Stan Wawrinka und Marco Chiudinelli den Tschechen Tomas Berdych und Lukas Rosol zum 6:4, 5:7, 6:4, 6:7, 24:22 gratulieren.

Ausgerechnet ein Doppelfehler von Chiudinelli beim 13. Matchball der Tschechen bedeutete das Ende in diesem Marathon-Match, der nur noch vom legendären 11:05-Stunden-Epos zwischen John Isner und Nicolas Mahut in Wimbledon übertroffen wird.

Legende: Leere Blicke Am Schluss blieb Marco Chiudinelli und Stan Wawrinka nur die Ernüchterung. Keystone/Martial Trezzini

Tränen bei Wawrinka

Wawrinka, der die Schweiz am Freitag und Samstag im Playoff um den Einzug in die Gruppenphase gegen Deutschland erstmals seit langer Zeit wieder im Davis Cup vertritt, dürfte sich nur ungern an das Wochenende in Genf vor genau 10 Jahren zurückerinnern.

Am Sonntag verlor er nämlich auch noch das vorentscheidende Einzel gegen Berdych und weinte im Anschluss bittere Tränen. Tschechien dagegen war im Hoch, erreichte später den Final und verteidigte dort den Davis-Cup-Titel aus dem Vorjahr. Die Schweiz gewann die «hässlichste Salatschüssel der Welt» dafür im Jahr darauf.

