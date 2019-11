Der Spanier Roberto Bautista Agut trauert um seinen Vater. Er war am Donnerstag aus Sorge um Ximo Bautista zunächst vorzeitig vom Davis Cup in Madrid abgereist. Am Abend bestätigte der spanische Verband RFET dann den Tod. Erst im vergangenen Jahr hatte Bautista Agut seine Mutter verloren.