An Davis Cup Finals in Malaga

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Ende einer legendären Karriere Rafael Nadal. Reuters/Juan Medina

Spanien unterliegt den Niederlanden am Davis-Cup-Finalturnier in Malaga im Viertelfinal überraschend mit 1:2.

Damit geht die ausserordentliche Karriere von Rafael Nadal zu Ende.

Der 22-fache Grand-Slam-Champion verliert seine letzte Partie in 2 Sätzen gegen Botic van de Zandschulp.

Das spanische Doppel Marcel Granollers/Carlos Alcaraz kämpfte sich im 2. Satz ins Tiebreak und brachte die Halle in Malaga nochmals so richtig zum Kochen. Doch dann ging es plötzlich sehr schnell: Mit 3 Punkten in Serie zogen Wesley Koolhof/Botic van de Zandschulp auf 6:3 davon und sorgten für Stille im Stadion.

Kurz darauf machte das niederländische Gespann den 7:6 (7:4), 7:6 (7:3)-Sieg perfekt – und damit auch den Halbfinal-Einzug an den Davis Cup Finals. Und, viel wichtiger noch, das Karriereende von Rafael Nadal.

Abschied mit Niederlage

Wie bereits Roger Federer vor zwei Jahren am Laver Cup endete auch die Laufbahn von Nadal mit einer Niederlage. Anders als beim Schweizer verlor der Spanier jedoch im Einzel. Nadal eröffnete die Begegnung gegen Van de Zandschulp und musste sich der Weltnummer 80 mit 4:6, 4:6 geschlagen geben.

02:59 Video Emotionaler Nadal verliert gegen Van de Zandschulp Aus Sport-Clip vom 19.11.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 59 Sekunden.

Dennoch durfte der 38-Jährige, der zuvor sein letztes Einzel an den Olympischen Spielen bestritten hatte, zwischenzeitlich auf eine Verlängerung seiner eindrücklichen Karriere hoffen. Dies, weil Alcaraz seiner Favoritenrolle im zweiten Einzel gegen Tallon Griekspoor (ATP 40) gerecht wurde, mit 7:6 (7:0), 6:3 siegte und für Spanien ausgleichen konnte.

Der Traum vom perfekten Abschied mit dem 6. Davis-Cup-Titel platzte für Nadal aber als Zuschauer beim entscheidenden Doppel.

Legende des Sports

Nach der Niederlage der Spanier wurde Nadal auf dem Court für seine grosse Karriere geehrt. Der «Stier von Manacor» prägte das Welttennis über zwei Jahrzehnte als Mitglied der «Big 3» zusammen mit Novak Djokovic und Roger Federer. Nadal sammelte insgesamt 22 Grand-Slam-Titel, darunter 14 Triumphe an den French Open in Paris. Zudem krönte er sich 2008 im Einzel und 2016 im Doppel zum Olympiasieger.