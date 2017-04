Belgien folgt Australien in den Davis-Cup-Halbfinal

Nick Kyrgios hat Australien souverän in den Davis-Cup-Halbfinal geführt. Dort trifft sein Team auf Belgien. Den zweiten Halbfinal bestreiten Frankreich und Serbien.

Der Matchball von Nick Kyrgios (Quelle: SNTV) 0:20 min, vom 9.4.2017

Nick Kyrgios gewann nach dem Auftaktsieg gegen John Isner am Freitag auch sein zweites Einzel. Er liess Sam Querrey keine Chance und siegte in drei Sätzen. Australien gewann gegen die USA am Ende mit 3:2.

In den Halbfinals treffen die Australier auswärts auf Belgien, das sich seinerseits gegen Italien durchsetzte. Den entscheidenden Punkt holte David Goffin, der Paolo Lorenzi 6:3, 6:3, 6:2 besiegte. Auch für Goffin war es im 2. Einzel-Auftritt der 2. Sieg.

Troicki/Zimonjic führen Serbien zum Sieg (Quelle: ITFL)

Bereits am Samstag hatte das von Novak Djokovic angeführte Serbien gegen das ersatzgeschwächte Spanien problemlos die Halbfinals erreicht. Damit kommt es Mitte September auswärts zum Duell gegen Frankreich.

Briten ohne Murray chancenlos

Auch ohne seine drei Top-Spieler Jo-Wilfried Tsonga, Gaël Monfils und Richard Gasquet setzten sich die Franzosen in Rouen souverän gegen Grossbritannien durch. Das Team von Captain Yannick Noah machte schon am Samstag alles klar und gewann die Begegnung gegen die ohne den Weltranglisten-Ersten Andy Murray angetretenen Briten letztlich 4:1.