Im Davis-Cup-Duell zwischen der Schweiz und Ecuador steht es nach den ersten beiden Einzeln 1:1.

Henri Laaksonen (ATP 123) unterliegt dem ecuadorianischen Teamleader Emilio Gomez (ATP 112) mit 4:6, 3:6.

Zuvor holt Marc-Andrea Hüsler (ATP 87) gegen Roberto Quiroz (ATP 260) dank einem 6:4, 6:2-Sieg den ersten Punkt für die Schweiz.

In der Davis-Cup-Begegnung zwischen der Schweiz und Ecuador ist nach dem 1. Tag noch keine Vorentscheidung gefallen. Marc Andrea-Hüsler konnte der Schweiz in der Küstenstadt Salinas zwar den ersten Punkt sichern. Danach setzte es für Henri Laaksonen im zweiten Einzel aber eine Niederlage ab.

Laaksonen und Emilio Gomez lieferten sich auf dem Hartplatz im Salinas Golf & Tennis Club das erwartet umkämpfte Duell – zumindest im 1. Satz. In der Weltrangliste trennen die beiden nur 11 Positionen, wobei der Ecuadorianer derzeit so gut platziert ist wie noch nie in seiner Karriere.

Laaksonen stets im Hintertreffen

Den Schwung nahm der Sohn von Andrés Gomez, seines Zeichens French-Open-Sieger von 1990, auch in die Partie gegen Laaksonen mit. Der Schweizer rannte bei windigen Verhältnissen permanent einem Rückstand hinterher. Gomez hingegen fühlte sich bei langsamen Bedingungen hingegen pudelwohl – und tütete den Sieg nach 1:35 Stunden mit seinem zweiten Matchball ein.

Während Laaksonen im 1. Satz in den Aufschlagspielen des Ecuadorianers jeweils noch dran war und zweimal umgehend das Rebreak schaffte, blieb er im 2. Durchgang bei Aufschlag seines Gegners jeweils chancenlos. Im 1. Satz hatte er sich noch 5 Breakchancen erspielen können, im 2. Durchgang keine einzige mehr.

Hüsler lässt Quiroz abblitzen

Im ersten Einzel hatte Hüsler zuvor eine starke Leistung abgeliefert. Gegen Roberto Quiroz, den Cousin von Gomez, setzte sich der 26-jährige Zürcher im Duell zweier starker Aufschläger in 75 Minuten durch. Beim 6:4, 6:2-Sieg gegen den 30-jährigen Linkshänder musste Hüsler, der immer wieder vorne am Netz anzutreffen war, keinen einzigen Breakball abwehren.

Quiroz konnte gegen den Schweizer Teamleader nur im 1. Satz, in dem Hüsler den Servicedurchbruch zum 4:3 schaffte, mithalten. Im 2. Durchgang gelang dem 1,96 m grossen Schweizer das Break zum 3:2, später legte er ein zweites zum 5:2 nach.

Legende: Wurde seiner Favoritenrolle gerecht Marc-Andrea Hüsler klatscht mit Team-Captain Severin Lüthi ab. Freshfocus/Pascal Müller

Schweiz im Doppel gefordert

Am Sonntagabend Schweizer Zeit geht es an der Westküste Ecuadors zuerst mit dem Doppel weiter. Hüsler wird zusammen mit Dominic Stricker auf Gonzalo Escobar und Diego Hidalgo treffen, die Nummern 41 und 71 im Doppel-Ranking. Die Nominationen können von Team-Captain Severin Lühti noch kurzfristig geändert werden.

Für die beiden abschliessenden Einzel sind wiederum Hüsler (gegen Gomez) und Laaksonen (gegen Quiroz) vorgesehen.