Die Schweiz verkürzt am Davis Cup in Biel gegen Indien am Samstag auf 1:2.

Dominic Stricker und Jakub Paul gewinnen das Doppel gegen N. Sriram Balaji/Rithvik Bollipalli 6:7 (3:7), 6:4, 7:5.

Damit entscheiden die weiteren Einzel am Samstagnachmittag über den Ausgang des Duells.

Die Schweiz darf im Davis-Cup-Duell mit Indien nach einer Wende weiter auf den Sieg hoffen. Nach den beiden Einzel-Niederlagen am Freitag lag die Schweiz mit 0:2 zurück. Am Samstag misslang dann auch dem Doppel der Start: Dominic Stricker und Jakub Paul verloren den 1. Satz im Tiebreak mit 6:7.

Die beiden Schweizer kämpften sich jedoch zurück und holten sich den 2. Satz mit 6:4. Beim Stand von 1:3 im dritten Durchgang sah es für das Schweizer Team dann erneut mehr als düster aus. Doch erneut kamen Stricker und Paul zurück. Sie nahmen den Indern zum 3:3 den Aufschlag ab und schafften zum 7:5 das entscheidende Break. Dass die Einheimischen den Kopf noch aus der Schlinge ziehen konnten, lag auch daran, dass sich Stricker während der Partie massiv steigerte.

Damit werden die Einzelpartien am Samstag über den Ausgang entscheiden. Die erste Einzel-Partie am Samstag bestreiten Henry Bernet (ATP 603) und Sumit Nagal (ATP 290). Die beiden spielen zum ersten Mal gegeneinander, für Bernet ist es das Davis-Cup-Debüt. Danach trifft Marc-Andrea Hüsler (ATP 222) auf Dhakshineswar Suresh (ATP 626).

