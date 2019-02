Für die Schweiz wird es im Davis Cup in Bratislava darum gehen, ihren Platz unter den besten 30 zu halten.

Schweiz trifft in der Barrage auf die Slowakei

Der Leader in dem von Captain Dominik Hrbaty angeführten slowakischen Team ist Martin Klizan, die Nummer 39 der Weltrangliste. Die Barrage-Partie wird am 13. und 14. September in Bratislava über die Bühne gehen.

Wie die Schweiz beim 1:3 gegen Russland in Biel hat auch die Slowakei im neuen Davis-Cup-Format ihren Match in der Qualifikation vom letzten Wochenende verloren. Die Slowakei unterlag Kanada nach einer 2:1-Führung 2:3.