Niederlage auch im Doppel: Die Schweiz scheitert an Spanien

Davis Cup in Biel

Die Schweiz verliert in der 1. Qualifikationsrunde des Davis Cups auch das Doppel gegen Spanien. Damit steht es uneinholbar 0:3.

Marc-Andrea Hüsler (ATP 170) und Dominic Stricker (ATP 287) unterliegen in Biel Pedro Martinez (ATP 44)/Jaume Munar (ATP 64) mit 4:6, 5:7.

Hüsler plagen gegen Ende der Partie Oberschenkel-Probleme.

Damit kämpft die Schweiz im September in den Playoffs um den Verbleib in der höchsten Kategorie.

Am Ende wehrte sich das Schweizer Duo vehement gegen die Niederlage, doch das Handicap war zu gross: Marc-Andrea Hüsler plagten in der Schlussphase des 2. Satzes Oberschenkel-Probleme. Auch eine kurze Behandlungs-Pause in der Kabine brachte nicht den gewünschten Effekt. Die Schweiz musste bei Aufschlag Hüsler zum 5:6 das entscheidende Break hinnehmen.

Wer nun dachte, Pedro Martinez und Jaume Munar würden den Sieg locker nach Hause servieren, sah sich getäuscht. Hüsler/Stricker kamen sogar noch zur ersten – und auch einzigen – Breakchance der Partie. Mit dem direkten Rebreak klappte es nicht. Das spanische Duo nutzte den 3. Matchball und machte das Weiterkommen mit dem 3. Erfolg im 3. Spiel den Sieg gegen die Schweiz perfekt.

Legende: Kein Exploit im Doppel Marc-Andrea Hüsler und Dominic Stricker. Freshfocus/Claudio De Capitani

Spanien auch ohne Alcaraz zu stark

Im 1. Umgang hatten die Spanier früh die Weichen auf Satzgewinn gestellt: Das Break bei Aufschlag Stricker zum 2:1 war gleichbedeutend mit der Vorentscheidung. Hüsler/Stricker konnten sich im 1. Umgang keine Chance zu einem Servicedurchbruch erarbeiten.

Auch ohne ihre designierte Nummer 1 Carlos Alcaraz erwiesen sich die Spanier nicht wirklich überraschend als zu solide und abgeklärt für ein Schweizer Team, dessen junge Spieler in diesem Jahr noch überhaupt nicht auf Touren gekommen sind und die auf der Suche nach Selbstvertrauen sind.

Nun in den Playoffs

Während Spanien den Sprung in die 2. Qualifikationsrunde geschafft hat, geht es für die Schweiz nun um den Verbleib in der höchsten Kategorie. Das Team um Captain Severin Lüthi muss im kommenden September die Weltgruppen-Barrage bestreiten. Der Gegner ist noch nicht bekannt.

