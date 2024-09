Marc-Andrea Hüsler und Dominic Stricker gewinnen das Davis-Cup-Doppel in Biel gegen das peruanische Brüder-Duo Arklon Huertas del Pino/Conner Huertas del Pino 7:5, 6:1.

Mit dem entscheidenden 3. Sieg im 3. Spiel sichert sich die Schweiz den Verbleib auf der höchsten Ebene im traditionsreichen Teamwettkampf.

Im nächsten Frühjahr kämpft das Team von Coach Severin Lüthi um die Teilnahme an der Finalrunde.

Das Schweizer Davis-Cup-Team hat sich in Biel den Verbleib in der Weltgruppe 1 gesichert und spielt im Frühling an den sogenannten Qualifiers um einen Platz in der Finalrunde der 16 besten Nationen. Den entscheidenden 3. Sieg im Duell gegen Peru holten sich Marc-Andrea Hüsler und Dominic Stricker im Doppel.

Legende: Bringen den Schweizer Sieg ins Trockene Dominic Stricker (links) und Marc-Andrea Hüsler Freshfocus/Urs Lindt

7 Gamegewinne in Folge für die Schweiz

Das Duo setzte sich gegen die beiden Brüder Arklon und Conner Huertas del Pino mit 7:5 und 6:1 durch. Bis zum 5:5 im 1. Durchgang gestaltete sich die Partie ausgeglichen. Dann folgte das entscheidende Break aus Schweizer Sicht. Stricker/Hüsler setzten danach zu einem regelrechten Steigerungslauf an und zogen im 2. Satz vorentscheidend mit Doppelbreak auf 4:0 davon.

Einen heiklen Moment mit einer Chance zum Servicedurchbruch für die Peruaner überstanden die Schweizer souverän und blieben danach bei eigenem Aufschlag unangetastet.

Am Freitag hatten Jérôme Kym und Hüsler mit 2 klaren Siegen in den beiden Einzel-Partien für eine beruhigende 2:0-Führung gesorgt.