Davis Cup in Malaga

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Ein gewohntes Bild Jannik Sinner steht mit Italien erneut im Davis-Cup-Final. Keystone/EPA/JORGE ZAPATA

In der Neuauflage des Vorjahres-Finals setzten sich die Italiener auf dem Weg zu ihrem insgesamt dritten Triumph im Davis Cup mit 2:0 gegen Australien durch. Matteo Berrettini, der den Titelgewinn im vergangenen Jahr verletzt verpasst hatte, brachte Italien mit seinem 6:7 (6:8), 6:3, 7:5-Erfolg gegen Thanasi Kokkinakis auf die Siegerstrasse. Der Weltranglisten-35. zeigte in der entscheidenden Phase sein bestes Tennis und riss die Partie mit teils spektakulären Schlägen an sich.

Im Anschluss durfte Sinner gegen einen seiner Lieblingsgegner ran. Und auch in seinem insgesamt 9. Duell mit Alex de Minaur behielt der Weltranglisten-Erste die Oberhand und siegte 6:3, 6:4.

Lauf der Niederlande hält an

Im Final von Malaga am Sonntag warten die Niederlande, die sich gegen Deutschland durchsetzte. «Oranje» hatte im Viertelfinal überraschend den Gastgeber Spanien eliminiert und dabei die grosse Karriere von Rafael Nadal beendet. Am Freitag schlug die Mannschaft von Teamchef Paul Haarhuis dann Deutschland nach hartem Kampf mit 2:0.

00:46 Video Archiv: Italien gewinnt den Davis Cup zum 2. Mal Aus Sport-Clip vom 26.11.2023. abspielen. Laufzeit 46 Sekunden.