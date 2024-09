Kym bringt die Schweiz gegen Peru in Führung

Jérôme Kym (ATP 151) eröffnet im Davis Cup das Playoff der Weltgruppe I erfolgreich und schlägt Ignacio Buse (ATP 212) 6:1, 6:4.

Im 2. Einzel steht Marc-Andrea Hüsler (ATP 171) gegen den peruanischen Teamleader Juan Pablo Varillas (ATP 179) im Einsatz (jetzt live auf SRF zwei).

Am Samstag folgen in Biel ein Doppel und die restlichen beiden Einzel.

Jérôme Kym hat dem Schweizer Davis-Cup-Team in Biel einen perfekten Start beschert. Der 21-Jährige behielt gegen den ein Jahr jüngeren Peruaner Ignacio Buse die Oberhand und setzte sich 6:1, 6:4 durch. Nach 1:06 Stunden verwertete er seinen ersten Matchball.

Im 1. Durchgang war ausschliesslich Kym am Drücker. Er nutzte seine ersten beiden Breakchancen und stellte rasch auf 5:0. Im 2. Satz wehrte Kym gegen einen nun deutlich aggressiver agierenden Buse im allerersten Game zwei Breakbälle ab, ehe er seinen Aufschlag doch abgeben musste. Doch der Aargauer liess direkt das Rebreak folgen. Mit dem neuerlichen Servicedurchbruch zum 5:4 schaffte Kym, der 2019 zum jüngsten Davis-Cup-Spieler in der Schweizer Tennisgeschichte avanciert war, die Vorentscheidung.

01:51 Video Kym: «Ich habe mir fast in die Hosen gepinkelt» Aus Sport-Clip vom 13.09.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 51 Sekunden.

Zieht Hüsler nach?

Nach Kym könnte am Freitag Marc-Andrea Hüsler den nächsten Schritt zum Erfolg über Peru beisteuern. Ihm steht der peruanische Teamleader Juan Pablo Varillas gegenüber. Am Samstag folgen ein Doppel und die restlichen beiden Einzel. Der Sieger der Partie ist im kommenden Frühjahr in der Qualifikation für die Finalrunde dabei.