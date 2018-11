Für den Schlussakkord am Ende einer grossen Tennis-Ära schmeisst sich der Davis Cup noch einmal in sein Festtagsgewand. Wenn ab Freitag Titelverteidiger Frankreich und Kroatien in Lille um den Titel spielen, beinhaltet das Match alle Zutaten, die den traditionsreichen Nationenwettbewerb einst bei Spielern wie Fans so beliebt gemacht haben.

Atmosphäre: Schon mehrfach haben die bis zu 27'000 Fans in Lille bewiesen, dass sie das umfunktionierte Fussballstadion in ein Tollhaus verwandeln können.

5-Satz-Krimis: Letztmals wird über 3 Gewinnsätze gespielt. Da sind epische Abnützungskämpfe vorprogrammiert.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Neue Ära im Tennis Radikale Reform im Davis Cup

Heimvorteil vs. hungriger Herausforderer: Frankreich beendete im vergangenen Jahr seine Durststrecke von 16 Jahren ohne Davis-Cup-Titel. Nun wollen die Kroaten, die seit 2005 warten, nachziehen. Das will der Titelverteidiger natürlich verhindern. Während die Franzosen jedoch auf ihre Nummer 1 Richard Gasquet (ATP 26) verzichten müssen, kommen die Gäste mit Marin Cilic (ATP 7) und Borna Coric (12) in Topbesetzung.