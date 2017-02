Exploit bleibt aus: Schweiz in arger Rücklage

Das Schweizer Davis-Cup-Team liegt im Achtelfinal gegen die USA nach dem 1. Tag mit 0:2 im Hintertreffen. Marco Chiudinelli und Henri Laaksonen verloren ihre Einzel.

Die entscheidenden Szenen bei Laaksonen gegen Isner 3:58 min, vom 4.2.2017

Henri Laaksonen deutete im Davis Cup einmal mehr sein Potenzial an, zum Coup gegen John Isner (ATP 23) reichte es aber nicht. Nach 2:43 Stunden musste sich die Weltnummer 127 mit 6:4, 2:6, 2:6, 6:7 (1:7) geschlagen geben.

Laaksonen war der bessere Spieler und schien auch fitter zu sein als sein Widersacher, der sich einzig auf seinen Aufschlag verlassen konnte (30 Asse). Aufgrund eines schwachen Tiebreaks setzte sich schliesslich der Favorit durch.

Chiudinelli nur zu Beginn stark

Die am Ende klare Niederlage von Marco Chiudinelli (ATP 146) gegen Jack Sock (ATP 20) war zu Beginn der Partie kaum abzusehen. Der Schweizer hielt ausgezeichnet mit dem Favoriten mit. Doch zwei kapitale Aussetzer machten aus einer hoffnungsvollen Partie eine nicht mehr zu lösende Herkulesaufgabe:

Beim Stand von 4:5 im 1. Satz zieht Chiudinelli eine Schwächephase ein und muss – trotz 5 abgewehrten Satzbällen – den Aufschlag und Durchgang 1 abgeben.

Zu Beginn des 2. Satzes schwächelt der Schweizer erneut beim Aufschlag und muss seinem Gegner das Game zum 0:2 überlassen. Dieses eine Break wird am Ende in diesem Durchgang den Unterschied ausmachen.

Im 3. Satz waren die Batterien bei Chiudinelli dann leer. Von einer Oberschenkelverletzung handicapiert – er nahm auch ein Medical Timeout –, gab es nichts mehr zu holen. Sock siegte schliesslich standesgemäss mit 6:4, 6:3, 6:1.

Chiudinelli gegen Sock ohne Chance Live-Highlights: Die besten Punkte bei Chiudinelli gegen Sock Chiudinelli gegen Sock ohne Chance 2:50 min, vom 4.2.2017

Live-Highlights: Die besten Punkte bei Chiudinelli gegen Sock 2:54 min, vom 4.2.2017

Wer kommt im Doppel zum Einsatz?

Die Schweiz muss am Samstagabend das Doppel gewinnen, will sie noch eine Chance auf den Einzug in die Viertelfinals haben. Captain Severin Lüthi nominierte für die Partie Antoine Bellier und Adrien Bossel, die Aufstellung kann aber bis kurz vor Beginn der Partie noch geändert werden.

Davis Cup 1. Runde, USA–Schweiz Jack Sock

Marco Chiudinelli

6:4, 6:3, 6:1

John Isner

Henri Laaksonen

4:6, 6:2, 6:2, 7:6 (7:1)

Johnson/Querrey

Bossel/Bellier Samstag

Jack Sock

Henri Laaksonen

Sonntag John Isner

Marco Chiudinelli

Sonntag

