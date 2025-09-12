 Zum Inhalt springen

Fehlstart im Davis Cup Passiver Kym stolpert über indische Nummer 626

12.09.2025, 15:54

Tennisspieler in rotem Shirt mit Schläger auf dem Platz.
Legende: Nicht auf der Höhe der Aufgabe Jérôme Kym. Keystone/Peter Schneider

So hat sich das Schweizer Team den Auftakt in die Davis-Cup-Partie gegen Indien mit Sicherheit nicht vorgestellt: Jérôme Kym verpasste es gegen den rund 500 Weltranglistenpositionen schlechter klassierten Dhakshineswar Suresh, den fest budgetierten ersten Punkt einzufahren. Der bestklassierte Schweizer unterlag in knapp 80 Minuten 6:7 (5:7), 3:6.

Kein Break trotz 7 Möglichkeiten

Kym, der bei den US Open noch überzeugend in die 3. Runde vorgeprescht war, kam in Biel nicht auf Touren. Zwar bestimmte er das Spiel über weite Strecken, liess aber den Killerinstinkt komplett vermissen. Keine seiner 7 Breakchancen konnte der Schweizer nutzen.

Suresh, der sich den ersten Durchgang im Tiebreak gesichert hatte, nutzte die zunehmende Nervosität beim 22-jährigen Fricktaler im 2. Satz zu seinem einzigen Servicedurchbruch. Bei 5:3 servierte er den Sieg danach souverän nach Hause.

Nach der überraschenden Pleite ist Marc-Andrea Hüsler bereits leicht unter Druck. Der Zürcher bestreitet am Freitag das zweite Einzel gegen Indiens Nummer 1 Sumit Nagal (live auf SRF zwei und in der Sport App).

SRF zwei, Sportlive, 12.09.2025, 14:00 Uhr ; 

