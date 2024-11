Rafael Nadal kehrt in seiner Heimat ein letztes Mal auf den Tennisplatz zurück. Die letzten Tage seiner Karriere will er geniessen.

Legende: Trainiert in Malaga für das letzte Turnier der Karriere Rafael Nadal (r.). Imago Images/Lorenzo Carnero

Der letzte Auftritt von Rafael Nadal sorgt im von Unwetter geplagten Malaga für einen Lichtblick. Denn nach 22 Jahren auf der Tour ist für den Spanier in dieser Woche Schluss. Bei den Davis Cup Finals beendet er seine eindrucksvolle Karriere.

Sein letztes offizielles Einzelspiel bestritt der Spanier bei den Olympischen Spielen in Paris in der 2. Runde gegen Novak Djokovic. Schon da war er kein ebenbürtiger Gegner mehr. Nun kehrt er in seiner spanischen Heimat ein letztes Mal auf den Tennisplatz zurück. In welcher Verfassung, das ist die grosse Frage.

Hoffen auf Einzel-Einsatz

«Ich bin hier, um diese Woche zu geniessen und dann schauen wir, was passiert», sagte Nadal bei seiner Ankunft in Malaga. Alle hoffen natürlich, dass Nadal im Laufe der Woche noch einmal in einem Einzel zum Einsatz kommen wird.

Die 11'300 Tickets für das Spiel der Gastgeber gegen die Niederlande am Dienstag waren innerhalb weniger Stunden ausverkauft. «Ich bin aufgeregt, einen langen und wunderbaren Teil meines Lebens zu einem Ende zu bringen», sagte Nadal.