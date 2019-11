Das Davis-Cup-Finalturnier mit 18 Teams in Madrid wird auch im kommenden Jahr ohne die Schweiz über die Bühne gehen. Der Internationale Tennisverband (ITF) und die Management-Gruppe Kosmos haben die beiden Wildcards für 2020 an Frankreich und Serbien vergeben. Die Schweiz ist da nach der Niederlage im September in der Slowakei nicht dabei. (sda)