Rafael Nadal verliert am Davis-Cup-Finalturnier sein vielleicht letztes Spiel der Karriere. Carlos Alcaraz liefert im Anschluss.

Nadal unterliegt im Einzel – Alcaraz hält Spanien am Leben

Mit der grossen Unterstützung der heimischen Fans im Rücken bäumte sich Rafael Nadal (ATP 154) nach kassiertem Doppelbreak im 2. Satz gegen Botic van de Zandschulp (ATP 80) noch einmal auf. Der Spanier nahm dem Niederländer beim Stand von 1:4 erstmals den Service ab und verkürzte kurz darauf auf 3:4.

Die grosse Wende im vielleicht letzten Match in der Karriere Nadals blieb jedoch aus. Van de Zandschulp behielt in der stimmungsvollen Halle in Malaga kühlen Kopf und sicherte den Niederlanden im Viertelfinal des Davis-Cup-Finalturniers mit einem 6:4, 6:4-Sieg den 1. Punkt.

Legende: War es schon der definitive Abschied? Rafael Nadal nach der Niederlage gegen Botic van de Zandschulp. Imago Images/Vicente Vidal Fernandez

Alcaraz hält Spanien im Rennen

Noch ist das Ende der beeindruckenden Laufbahn von Nadal aber nicht besiegelt. Carlos Alcaraz (ATP 3) glich die Begegnung dank eines 7:6 (7:0), 6:3-Erfolgs über Tallon Griekspoor (ATP 40) aus. Somit muss das Doppel über den Halbfinal-Vorstoss entscheiden. In diesem setzt Spanien auf Marcel Granollers und Alcaraz. Das Duo bekommt es mit Wesley Koolhof und Van de Zandschulp zu tun.