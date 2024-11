Per E-Mail teilen

Legende: War es schon der definitive Abschied? Rafael Nadal nach der Niederlage gegen Botic van de Zandschulp. Imago Images/Vicente Vidal Fernandez

Mit der grossen Unterstützung der heimischen Fans im Rücken bäumte sich Rafael Nadal (ATP 154) nach kassiertem Doppelbreak im 2. Satz gegen Botic van de Zandschulp (ATP 80) noch einmal auf. Der Spanier nahm dem Niederländer beim Stand von 1:4 erstmals den Service ab und verkürzte kurz darauf auf 3:4.

Die grosse Wende im vielleicht letzten Match in der Karriere Nadals bleib jedoch aus. Van de Zandschulp behielt in der vollbepackten Halle in Malaga kühlen Kopf und sicherte den Niederlanden im Viertelfinal des Davis-Cup-Finalturniers den 1. Punkt.

Alcaraz kann Nadals Karriere verlängern

Noch ist das Ende der beeindruckenden Laufbahn von Nadal aber nicht besiegelt. Trotz der Startniederlage ist für Spanien der Vorstoss in die Halbfinals weiter möglich. Damit der 22-fache Grand-Slam-Champion nochmals die Chance erhält, in einem Spiel aufzulaufen, muss Carlos Alcaraz (ATP 3) gegen Tallon Griekspoor (ATP 40) den Ausgleich schaffen und dadurch das abschliessende Doppel erzwingen.