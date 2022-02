Legende: Gab im September 2021 sein Davis-Cup-Debüt Dominic Stricker. Keystone

Nach dem klaren 5:0-Sieg über Estland im September 2021 steht für das Schweizer Davis-Cup-Team am 4./5. März die Playoff-Begegnung in der Weltgruppe 1 gegen den Libanon an.

Teamcaptain Severin Lüthi hat für das Duell in Biel drei bekannte und ein neues Gesicht nominiert. Neben dem unbestrittenen Teamleader Henri Laaksonen (ATP 87), Dominic Stricker (ATP 161) und Marc-Andrea Hüsler (ATP 186) kommt der 27-jährige Zürcher Alexander Ritschard (ATP 274) zu seinem ersten Aufgebot für das Davis-Cup-Team.

Erstes Aufgebot für Ritschard

Ritschard, der auch über einen amerikanischen Pass verfügt, absolvierte an der University of Virginia in den USA sein Studium und spielte dazu sehr erfolgreich College-Tennis. International spielt er auf der Tour seit 2018 unter amerikanischer Flagge. Für das amerikanische Davis-Cup-Team stand er jedoch nie im Aufgebot, weshalb er nun auch die Freigabe erhielt, künftig für das Schweizer Nationalteam anzutreten.

Auf Seiten Libanons ist der in Deutschland aufgewachsene Benjamin Hassan (ATP 330) die Nummer 1. Der in den USA geborene Hady Habib (ATP 421) ist aktuell der zweitbeste Libanese im ATP-Ranking.