Marc-Andrea Hüsler/Leandro Riedi gewinnen das Doppel in der Davis-Cup-Qualifikation gegen Wesley Koolhof/Jean-Julien Rojer 7:6 (7:5), 7:6 (7:2).

Im Anschluss spielt Riedi mit Tallon Griekspoor auf Augenhöhe, verliert aber 6:7 (6:8), 6:7 (3:7).

Damit kommt es zum alles entscheidenden Einzel zwischen Hüsler und Botic van de Zandschulp (live auf SRF zwei).

Die Davis-Cup-Qualifikation zwischen den Niederlanden und der Schweiz verkommt zum Krimi: Nach vier Partien steht es 2:2. Damit hängt alles vom letzten Einzel ab, in welchem Marc-Andrea Hüsler (ATP 199) auf Botic van de Zandschulp (ATP 63) trifft.

Zum Auftakt am Samstag hatten Hüsler und Leandro Riedi gegen die niederländischen Doppel-Spezialisten Wesley Koolhof/Jean-Julien Rojer einen Coup gelandet. Das Schweizer Duo setzte sich in Groningen in gut 2 Stunden überraschend mit 7:6 (7:5), 7:6 (7:2) durch. Dies notabene gegen zwei Spieler, die in der Doppel-Weltrangliste die Plätze 7 und 19 belegen.

Damit bot sich Riedi im Einzel im Anschluss die Chance, den Sack für die Schweiz zuzumachen. Der Zürcher hielt gegen den favorisierten Tallon Griekspoor (ATP 29) sehr gut mit, musste sich aber zwei Mal in der Kurzentscheidung geschlagen geben. Die Nummer 1 der Niederlande sicherte sich die beiden Tiebreaks mit 8:6 und 7:3 und erzwang so ein 5. Spiel.

Für Riedi, der in der Weltrantgliste als Nummer 175 deutlich schlechter klassiert ist, war es an diesem Wochenende die erste Niederlage. Der 22-Jährige, der im noch jungen 2024 schon zwei Challenger-Turniere gewonnen hat, hatte die Schweiz am Freitag mit dem Sieg gegen Van de Zandschulp zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich geführt.

So geht es weiter

Nun möchte es ihm Hüsler gleichtun. Der 27-jährige Zürcher geht als Aussenseiter ins Duell mit Van de Zandschulp, der niederländischen Nummer 2. Im letzten Match in Groningen geht es darum, wer in die 2019 eingeführte Finalrunde der besten 16 Nationen einzieht. Im Vorjahr hatten die Schweizer gegen Deutschland den Coup geschafft.