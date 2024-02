Das Schweizer Davis-Cup-Team tritt ab Freitag in der Qualifikation in den Niederlanden an. Hier gibt’s Fakten zum Wettbewerb.

Legende: Will mit der Schweiz für den Coup sorgen Leandro Riedi. Keystone/AP/Adam Vaughan

Worum geht es in der Davis-Cup-Qualifikation?

Die Sieger der zwölf Partien im Februar qualifizieren sich für die so genannten Finals mit vier Vierergruppen an vier verschiedenen Orten im September. Dort bereits sicher dabei sind die diesjährigen Finalisten Italien (Sieger) und Australien sowie mit Wildcards Spanien und Grossbritannien. Die zwei besten Nationen der vier Gruppen ziehen dann in die K.o.-Phase ein. Dort wird im November in Malaga der Sieger des Team-Wettbewerbes ermittelt. Die zwölf Verlierer der Qualifikation spielen im September um den Verbleib in der Weltgruppe I.

Auf wen trifft die Schweizer Equipe?

Die Schweiz tritt als ungesetztes Team an und muss in der Qualifikation deshalb auswärts spielen. Gegner in Groningen sind die Niederlande. Im Vorjahr hatten Marc-Andrea Hüsler und Stan Wawrinka ihre Mannschaft zu einem 3:2-Auswärtserfolg gegen Deutschland geführt. Die Gruppenphase bedeutete dann aber Endstation.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Das Duell in der Davis-Cup-Qualifikation zwischen den Niederlanden und der Schweiz sehen Sie am Freitag (ab 14:00 Uhr auf SRF zwei) und am Samstag (ab 13:00 Uhr auf SRF info, später auf SRF zwei) live. Auch in der SRF Sport App sind Sie hautnah dabei.

Wer tritt für die Schweiz an?

In Abwesenheit des verletzten Dominic Stricker und Stan Wawrinka, der sich noch im Aufbau befindet, reiste Captain Severin Lüthi mit einem unerfahrenen Team in die Niederlande. Mit dabei sind Leandro Riedi (ATP 175), Alexander Ritschard (ATP 183), Marc-Andrea Hüsler (ATP 199), Remy Bertola (ATP 407) und Jérôme Kym (ATP 431).

01:36 Video Das Schweizer Team mit Sack, Pack und nicht allzu viel Routine in die Niederlande Aus Sport-Clip vom 31.01.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 36 Sekunden.

Wer spielt für die Niederländer?

Bei den Gastgebern stechen zwei Spieler hervor, die in den Top 100 der Weltrangliste klassiert sind. Es sind dies Tallon Griekspoor (ATP 29) und Botic van de Zandschulp (ATP 63).

Wie ist der Modus?

Das Team, das zuerst drei Siege holt, gewinnt. Am Freitag stehen zwei Einzel auf dem Programm, am Samstag dann das Doppel und, wenn nötig, zwei weitere Einzel, um das Siegerteam zu ermitteln.