Legende: Spannten schon einmal zusammen Boris Becker und Alexander Zverev beim ATP Cup 2020. Getty Images/Bradley Kanaris

Wenn die Schweiz am Freitag und Samstag im Davis-Cup-Playoff auf Deutschland trifft, wird mit Boris Becker ein ganz grosser Name des Tennis zugegen sein. Der 55-Jährige hat sich als «Freund der Mannschaft» in Trier angekündigt.

Nach abgebüsster Haftstrafe in England war Becker zuletzt als Kommentator von Eurosport in die Tennis-Öffentlichkeit zurückgekehrt. Beim Deutschen Tennis Bund (DTB) könnte er künftig mehr als ein Maskottchen sein. Von 2017 bis 2020 hatte er bereits die Funktion «Head of Men's Tennis» ausgeübt. Nun führt er mit dem DTB Gespräche über eine mögliche Rückkehr. Welche Tätigkeit Becker ausüben würde, steht allerdings noch in den Sternen.

«Hilfe von Boris kann man immer gebrauchen»

Davis-Cup-Teamleader Alexander Zverev jedenfalls hätte Becker gerne im Boot, wie er gegenüber Bild sagte. «Hilfe von Boris kann man immer gebrauchen. Er weiss, wie es geht», führte der 25-Jährige aus. Letztmals hatten die beiden am ATP Cup 2020 in Australien auf dem Platz zusammengearbeitet, als Becker als Captain des deutschen Teams fungierte.