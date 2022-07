Legende: Der Spielort ist mittlerweile bekannt Der Schweizer Teamchef Severin Lüthi wird seine Schützlinge auf eine Begegnung auf Hartplatz einschwören müssen. freshfocus/Claudio De Capitani

Von New York nach Ecuador: Unterlage bleibt gleich

Die Schweizer Davis-Cup-Equipe tritt im Herbst auf Hartplatz zum Playoff der Weltgruppe I in Ecuador an. Die Südamerikaner wählten die Küstenstadt Salinas, wo jeweils auch ein Challenger-Turnier stattfindet, als Austragungsort. Am 17. und 18. September, in der Woche nach den US Open, geht es um die Rückkehr auf die höchste Ebene des Teamwettbewerbes, den die Schweiz 2014 gewann. Die Sieger der Playoffs spielen im Frühjahr 2023 um die Qualifikation für das Finalturnier.