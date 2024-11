Legende: Auch im Doppel eine Bank Jannik Sinner (hinten) mit Matteo Berrettini. Keystone/JORGE ZAPATA

Angeführt von Topstar Jannik Sinner hat Italien als letztes Team den Halbfinal des Davis Cup erreicht. Im Viertelfinal von Malaga setzten sich die «Azzurri» dank Sinners Siegen im Einzel und Doppel mit 2:1 gegen Argentinien durch.

Im Kampf um das Endspielticket geht es für den Weltranglistenersten und seine Kollegen nun am Samstag gegen Australien, das am Donnerstag die USA 2:1 geschlagen hatte. Bereits am Mittwoch waren Deutschland und die Niederlande in die Runde der besten Vier eingezogen.

Sinner macht mit Berrettini alles klar

Am späten Donnerstagabend war Sinner der entscheidende Mann und rettete den Favoriten gegen die Aussenseiter aus Südamerika den Tag. Italiens Olympiadritter Lorenzo Musetti war nämlich zunächst beim 4:6, 1:6 gegen Francisco Cerundolo überraschend chancenlos geblieben. Danach glich Sinner mit einem souveränen 6:2, 6:1 gegen Sebastian Baez aus.

Im Doppel durfte dann Matteo Berrettini mit Sinner ran, das Duo bekam den Vorzug vor den Australian- und French-Open-Finalisten Simone Bolelli und Andrea Vavassori. Gegen die Doppel-Spezialisten Maximo Gonzalez und Andres Molteni gewannen die beiden Italiener nervenstark 6:4, 7:5.