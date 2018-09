Laaksonen führt Davis-Cup-Team gegen Schweden an

Vom 14. bis 16. September bestreitet das Schweizer Davis-Cup-Team in Biel die Abstiegs-Playoffs gegen Schweden. Für die Begegnung im Seeland hat Captain Severin Lüthi Henri Laaksonen (ATP 122), Marc-Andrea Hüsler (ATP 365), Antoine Bellier (ATP 900), Luca Margaroli (ATP 151 im Doppel) und den 19-jährigen Davis-Cup-Neuling Jakub Paul (ATP 736) aufgeboten.

Nicht zur Playoff-Begegnung zwischen Grossbritannien und Usbekistan wird Andy Murray antreten. Der 31-Jährige legt nach seinem Zweitrunden-Out an den US Open auf Anraten seiner Ärzte eine zweiwöchige Pause ein. Die Absage wird ihn besonders schmerzen, da die Begegnung nach der Reform des Davis Cups für längere Zeit das letzte Heimspiel sein könnte. Die Playoff-Begegnung gegen Usbekistan findet zudem in Murrays engster Heimat Glasgow statt.