Will seine Farben vertreten

Rafael Nadal, der in der Weltrangliste am Montag Roger Federer als Nummer 1 wieder ablösen wird, gehört zum Aufgebot des spanischen Davis-Cup-Teams. Der Viertelfinal gegen Deutschland findet vom 6. bis 8. April in Valencia statt.

Seinen letzten Ernstkampf hat Nadal vor zwei Monaten beim Australien Open in Melbourne bestritten. Im Viertelfinal gegen den nachmaligen Finalisten Marin Cilic aus Kroatien musste er wegen Problemen im rechten Oberschenkel aufgeben. Die Verletzung hielt ihn seither von fünf Turnieren fern, unter anderem von den Masters-1000-Events in Indian Wells und Miami.

Zuletzt erfolgreich im Doppel

Letztmals war Nadal im September 2016 im Davis Cup angetreten. Beim 5:0-Auswärtssieg gegen Indien bestritt er an der Seite von Marc Lopez das Doppel.