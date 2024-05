Legende: Ein Grand-Slam-Sieger tritt ab Der Österreicher Dominic Thiem beendet nach dieser Saison seine Karriere. Keystone/Lukas Barth

Der österreichische Tennisspieler Dominic Thiem beendet nach der Saison 2024 seine Karriere.

Dies gibt der 30-Jährige via Instagram bekannt.

Thiems grösster Erfolg ist der Sieg an den US Open 2020.

Wie erwartet beendet Dominic Thiem Ende Saison seine Karriere. Der 30-jährige Österreicher bestätigte dies am Freitag in den sozialen Medien: «Ich habe eine sehr wichtige, traurige und zugleich schöne Mitteilung an euch: Die Saison 2024 wird meine letzte sein.»

Thiem geht als einer der erfolgreichsten Tennisspieler Österreichs in die Geschichte ein. Der Wiener stiess als erst dritter Spieler seines Landes in die Top Ten der Weltrangliste vor. Von März 2020 bis Februar 2021 hatte er mit Platz 3 seine beste Klassierung inne. Der Rechtshänder konnte 17 Titel auf der ATP Tour gewinnen, darunter mit dem Sieg an den US Open 2020 auch ein Grand-Slam-Turnier.

Thiems grösster Erfolg war gleichzeitig sein letzter. Nach einer schweren Verletzung am Handgelenk, die er sich im Juni 2021 zugezogen hatte, schaffte er nie mehr den Anschluss an die Weltspitze. Lediglich ein Mal stiess er seither in einen Final vor. In der Weltrangliste fand er sich zwischenzeitlich auf Platz 352 wieder.