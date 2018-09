Viktorija Golubic ist in Hiroshima in der 2. Runde ausgeschieden – auch weil ihr Service streikte.

Es will nicht so recht

Am Ende stand bei Viktorija Golubic die 10. Aber nicht etwa bei den erzielten Breaks oder den geschlagenen Assen – sondern bei den Doppelfehlern. Die auf WTA-Position 103 klassierte Nummer 3 der Schweiz konnte sich beim 7:5, 5:7, 3:6 gegen Anna Schmiedlova (WTA 83) überhaupt nicht auf ihren Service verlassen.

Neben den vielen Doppelfehlern (in den Sätzen 2 und 3 waren es jeweils deren vier) gelang ihr in der 2. Runde des Hartplatzturniers von Hiroshima kein einziges Ass.

6 Niederlagen, 2 Siege

So musste sich die Zürcherin nach knapp 3 Stunden der Slowakin geschlagen geben. Nach dem gewonnenen Startsatz vermochte Golubic im 2. Satz zwar nicht weniger als 10 Breakbälle abwehren, verlor den Durchgang aber dennoch. Im 3. Satz konnte die 25-Jährige nach dem Serviceverlust zum 3:5 (nach zwei weiteren Doppelfehlern) nicht mehr reagieren.

Damit bleibt es dabei: Golubic kann in der 2018er-Saison keine 2 Siege in Folge im Hauptfeld eines WTA-Turniers feiern. Vor Hiroshima hatte sich die Schweizerin einzig in Gstaad in der 1. Runde durchsetzen können.